Drei Stufen der kapitalgedeckten Altersversorgung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Ukraine plant die Einführung der kapitalgedeckten Altersversorgung in drei Stufen. Die Ministerin für Sozialpolitik, Marina Lazebnya, hat darüber gesprochen, wie der Pressedienst des Ministeriums mitteilte.

Die erste Stufe ist die Einführung des obligatorischen Rentensparens.

Nach Angaben von Lazebna plant das Parlament, im Herbst in erster Lesung einen Gesetzentwurf zu verabschieden. Nun liegen zwei Gesetzesentwürfe vor.

„Es handelt sich um den Entwurf 2683-3, der vom Ministerium für Sozialpolitik fertiggestellt und von den Abgeordneten der Werchowna Rada registriert wurde, sowie um den darauf basierenden Entwurf 2683-d einer Expertengruppe des Büros für einfache Lösungen und Ergebnisse und entsprechende Steueränderungen. Dieser Entwurf wurde noch nicht registriert, kann aber als Grundlage für weitere Fortschritte dienen“, sagte Lazebna.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ministerium für Sozialpolitik nach Konsultationen mit der Weltbank gemeinsam mit dem Finanzministerium an einer Beitragsregelung arbeitet, die obligatorische Beiträge von Arbeitgebern ohne Erhöhung der Steuerlast und freiwillige Beiträge von Einzelpersonen auf der Grundlage der Selbstregistrierung mit anregender Kofinanzierung durch den Staat vorsieht.

In der zweiten Phase ist die Einführung einer kapitalgedeckten Betriebsrente für Personen geplant, die unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen arbeiten. Dies gilt für eine kleine Anzahl von Personen, da die Höhe der Rentenfonds voll und ganz den Möglichkeiten des Aktienmarktes entspricht, der selbst in seiner derzeitigen Verfassung den Investitionsbedarf decken kann.

Und in der dritten Stufe ist geplant, das freiwillige Rentensparen auszubauen. Die ersten Schritte erfordern Gesetzesänderungen. Aber das System des freiwilligen Rentensparens funktioniert in der Ukraine. Heute haben etwa 900.000 Menschen Ersparnisse in 60 privaten Pensionsfonds.

Nach Angaben des Ministers haben die Ukrainer bereits über eine Milliarde Griwna an zusätzlichen Renten aus dem privaten Rentenfonds erhalten.

Wie berichtet, schlägt das Ministerium für Sozialpolitik die Einführung eines Pflichtsparens für alle Erwerbstätigen unter 50 Jahren und eines freiwilligen Sparens für Personen über 50 vor.

Einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation zufolge werden in 30 Jahren mehr als 60 % der älteren Ukrainer keine staatlichen Renten erhalten, weil es keine echte Rentenreform gibt.