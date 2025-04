Die Leichen eines Bruders und einer Schwester wurden in der Region Ternopil gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In einem Privathaus in der Region Ternopil wurden ein Bruder und eine Schwester tot aufgefunden, die wahrscheinlich schon vor mehreren Monaten gestorben waren.

In der Region Ternopil lagen die Leichen eines Bruders und einer Schwester fünf Monate lang in dem Haus. Darüber berichtete am Sonntag, den 20. April, die Polizei der Region.

Es wird angegeben, dass der Alarm durch den Hausarzt ausgelöst wurde.

„Das Haus der Bewohner von Berezhan zu überprüfen“ – mit einer solchen Bitte an die Polizeibeamten wandte sich der Hausarzt. Er sagte, dass er regelmäßig, einmal in ein paar Monaten, Bruder und Schwester besucht, 1961 und 1953 Jahre alt, die an der angegebenen Adresse leben. Das letzte Mal besuchte er sie im November und am 17. April konnte er nicht in das Haus gelangen. Das Tor und das Haus waren verschlossen“, sagte die Polizei.

Als die Polizei das Haus betrat, fand sie die Leichen der Eigentümer.

„Nach den vorläufigen Erkenntnissen des Gerichtsmediziners könnten der Bruder und die Schwester bereits vor 4-5 Monaten gestorben sein. Sie hatten keine Verwandten, so dass das Verschwinden unbemerkt blieb“, erklärte die Polizei.

Sie betonten, dass die Experten keine Anzeichen für einen gewaltsamen Tod gefunden haben, aber es ist bekannt, dass beide schwere gesundheitliche Probleme hatten.

Die genaue Todesursache wird nach der Autopsie festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren nach Teil 2 des Artikels 115 des ukrainischen Strafgesetzbuches mit dem Vermerk „natürlicher Tod“ eingeleitet.

