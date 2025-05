Die Russen haben Kostyantynivka an einem Tag dreimal beschossen: Dabei wurde eine Person verletzt und eine Gasleitung beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag, den 3. Mai, griffen russische Truppen Konstantinowka in der Region Donezk dreimal an und verwundeten dabei einen Zivilisten.

Quelle: Sergey Gorbunov, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Konstantinovka, auf Facebook

Direkte Ansprache: „Am Morgen hat der Feind 5 Raketen aus dem Mehrfachraketenwerfersystem Smerch abgefeuert. Infolge dieses Beschusses wurde ein Zivilist verwundet, die Fassaden von Privathäusern, die Gasleitung und Stromleitungen wurden beschädigt.

03.am 05.2025 um 12:15 Uhr wurde die Stadt Kostjantynivka von einem feindlichen FAB-250-Luftangriff getroffen, wobei die Fassaden von Privathäusern und eine Infrastruktureinrichtung beschädigt wurden.

Am Nachmittag beschossen die russischen Besatzungstruppen die Stadt mit einer Molniya-2 Kampfdrohne. Die Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes wurde beschädigt.“