Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer sind im Laufe des Jahres um über 18% gestiegen: welche Regionen bei den Zahlungen führend sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Von Januar bis November zahlten die Steuerzahler 561,8 Milliarden Hrywnja an Einkommenssteuer an den Haushalt. Das sind 86,1 Milliarden Hrywnja oder 18,1% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dies teilte die staatliche Steuerbehörde mit.

Kiew liegt mit 130,9 Mrd. Hrywnja traditionell an der Spitze. Das ist fast ein Viertel der gesamten Einkommensteuereinnahmen des Landes.

Nach Angaben der Steuerbehörde sind auch andere Regionen führend:

- Region Dnipro – Hrywnja 55,8 Milliarden;

- Region Lwiw – Hrywnja 37,7 Milliarden;

- Region Kiew – Hrywnja 33,7 Milliarden.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Einkommensteuer macht 33% der konsolidierten Haushaltseinnahmen aus. In den 10 Monaten dieses Jahres zahlten die Steuerzahler 507,8 Milliarden Hrywnja an dieser Steuer. Das sind 18,4% mehr als im letzten Jahr.