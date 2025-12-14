Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt sagte, dass sein Land die aus dem belarussischen Gefängnis entlassenen Maria Kolesnikova und Wiktor Babaryk aufnehmen wird.

class=MsoNoSpacing* Dobrindt in einer ARD -Sendung, laut Tagesschau

class=MsoNoSpacing* Deutschland sei sehr an der Stärkung der belarussischen Demokratiebewegung im Exil interessiert, so der Minister.

„Und deshalb werden wir heute zwei prominente Oppositionspolitiker empfangen, die im Gefängnis waren“, sagte er.

Was dem vorausging: am 13. Dezember wurde bekannt, dass die USA die Sanktionen gegen belarussisches Kali aufheben.

Daraufhin begnadigte der selbsternannte Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, 123 politische Gefangene, darunter Wiktor Babaryko, der von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen wurde, und seine Mitarbeiterin Maria Kolesnikova sowie den Nobelpreisträger Ales Bialiatski.

114 Gefangene wurden an die Ukraine ausgeliefert, darunter Babaryko und Kolesnikova sowie 5 ukrainische Staatsbürger. Weitere 9 Personen, darunter Bialacki, wurden an Litauen ausgeliefert.

Das Projekt der Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen ‚Ich will leben‘ veröffentlichte die Namen von 109 belarussischen Bürgern, die am 13. Dezember freigelassen und in die Ukraine gebracht wurden.