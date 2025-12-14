Die Russen haben die Region Tschernihiw mit Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein feindlicher Angriff in der Region führte zu einem Brand in einem Polizeigebäude und Autos.

In der Region Tschernihiw haben russische Truppen einen Drohnenangriff auf die Stadt Gorodnya durchgeführt. Darüber berichtet die Nationale Polizei am Sonntag, den 14. Dezember.

„Heute Nachmittag hat die russische Armee die Stadt Gorodnya im Bezirk Tschernihiw angegriffen. Infolge des Angriffs brannten das Gebäude der Polizeistation und Autos“, heißt es in der Meldung.

Zur gleichen Zeit gab es keine Informationen über Opfer.

Die Informationen über den Angriff wurden in das einheitliche Register der Ermittlungsverfahren nach Artikel 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Kriegsverbrechen) eingetragen.