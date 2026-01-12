Der ukrainische Markt für Elektroautos wuchs im Dezember um das 8,6-fache: beliebte Modelle des Jahres 2025

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Dezember 2025 wurden mehr als 32,8 Tausend batteriebetriebene Autos (Neu- und Gebrauchtwagen) in die ukrainische Autoflotte aufgenommen, das sind 8,6 Mal mehr als ein Jahr zuvor.

Dies wurde von UkrAwtoProm berichtet.

Davon waren 3.134 Personenwagen (+782%) und 699 Nutzfahrzeuge (+464%).

Insgesamt wurden im Jahr 2025 mehr als 110,2 Tausend emissionsfreie Fahrzeuge (BEVs) in die ukrainische Autoflotte aufgenommen, doppelt so viele wie im Jahr 2024.

Personenkraftwagen – 107470 Einheiten (+113%)

Nutzfahrzeuge – 2773 Einheiten (+119%)

Elektrobusse – 5 Einheiten (+150%).

Der Anteil der Neufahrzeuge an den BEV-Zulassungen lag bei 21%, verglichen mit 20% im Jahr 2024.

Top 5 der neuen Elektrofahrzeuge auf dem Markt im Jahr 2025:

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 3162 Einheiten;

BYD Song Plus EV – 2948 Einheiten;

BYD Leopard 3 – 1623 Einheiten;

ZEEKR 7X – 1558 Einheiten;

BYD Sea Lion 07 – 1337 Einheiten.

Top 5 der importierten gebrauchten Elektrofahrzeuge:

TESLA Model Y – 10683 Einheiten;

TESLA Model 3 – 9348 Einheiten;

NISSAN Leaf – 7559 Einheiten;

KIA Niro – 5154 Einheiten;

HYUNDAI Kona Electric – 4145 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Dezember 2025 entfielen auf die zehn beliebtesten Modelle 40% des ukrainischen Neuwagenmarktes. Die Top Ten der beliebtesten Autos des Monats wurden von Elektrofahrzeugen dominiert – 8 von 10.