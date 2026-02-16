Die beliebtesten Modelle neuer Fahrzeuge unter den Ukrainern wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Absatz neuer Personenkraftwagen stieg im privaten Segment des Automobilmarktes um 20 % und im Unternehmenssegment um 19 %.

Im Januar wurden mehr als 5,1 Tausend neue PKWs in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Von dieser Anzahl wurden 66 % der PKWs an Privatkunden verkauft, während 34 % von juristischen Personen erworben wurden. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Im Vergleich zum Januar des Vorjahres stieg der Absatz neuer Pkw im privaten Segment des Automobilmarktes um 20 % und im Unternehmenssegment um 19 %.

Privatkunden bevorzugten die folgenden Modelle:

TOYOTA RAV -4 – 268 Einheiten; HYUNDAI Tucson – 159 Einheiten; BYD Leopard 3 – 155 Einheiten; TOYOTA Land Cruiser Prado – 146 Einheiten; MAZDA CX5 – 126 Einheiten. Bei juristischen Personen waren folgende Modelle am gefragtesten: