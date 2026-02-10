Der niedrigste Wert seit zehn Jahren: In der Ukraine ist die Nachfrage nach neuen Bussen zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Gemessen an der Anzahl der verkauften neuen Busse (109 Einheiten) ist dies der niedrigste Januarwert seit zehn Jahren.

Im Januar 2026 wurden in der Ukraine 229 Busse (einschließlich Kleinbusse) neu zugelassen, das sind 2 % weniger als im Januar 2025. Dies gab UkrAwtoProm am Dienstag, dem 10. Februar, bekannt.

Der Anteil neuer Fahrzeuge an diesem Volumen betrug 48 %, im vergangenen Jahr waren es 64 %.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies hinsichtlich der Anzahl der verkauften neuen Busse (109 Einheiten) das schlechteste Januar-Ergebnis der letzten 10 Jahre war.

Gleichzeitig war die Aufstockung des Fuhrparks mit gebrauchten Bussen (120 Einheiten) im Januar die höchste seit 2014.

Am häufigsten wurden im Januar erstmals registriert:

Im Bereich der neuen Busse:

ZAZ – 25 Einheiten; ATAMAN – 20 Einheiten; BOGDAN – 17 Einheiten. Bei den Gebrauchtfahrzeugen: