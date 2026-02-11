Der Markt für Hybridfahrzeuge ist um 40 % gewachsen: Welche Fahrzeuge wurden von den Ukrainern im Januar bevorzugt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Segment der Neuwagen wurde der Crossover Toyota RAV-4 mit 322 Einheiten zum Marktführer im Hybridsegment.

Im Januar wurden 2336 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies gab UkrAwtoProm am Mittwoch, dem 11. Februar, bekannt.

Der Anteil neuer Autos an dieser Zahl betrug 52 %, gegenüber 63 % im Januar 2025.

Im Segment der neuen Personenkraftwagen wurde der Crossover Toyota RAV-4 (322 Einheiten) zum Marktführer unter den Hybridfahrzeugen. An zweiter Stelle liegt der Nissan Qashqai (79 Einheiten). An dritter Stelle der Beliebtheitsskala steht der Nissan X-Trail (63 Einheiten).

Bei den Zulassungen importierter Gebrauchtwagen mit Hybridantrieb lag der Ford Escape (69 Einheiten) an erster Stelle. Ebenfalls unter den ersten drei: Toyota Prius (61 Einheiten) und KIA Niro (60 Einheiten).