In der Ukraine ist die Nachfrage nach chinesischen Fahrzeugen gestiegen: Beliebte Modelle wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unter den neuen chinesischen Personenkraftwagen war im Januar in der Ukraine das Modell BYD Leopard 3 am gefragtesten.

Im Januar erwarben die Ukrainer fast 1.400 Personenkraftwagen aus China, was einem Anstieg von 71 % gegenüber Januar 2025 entspricht. Dies berichtet UkrAvtoprom.

Von dieser Zahl waren 1216 Neuwagen (+80 %) und 181 Gebrauchtwagen (+25 %).

Wie angegeben, handelte es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Pkw aus der VR China um Elektroautos – 78 %, im Januar 2025 waren es 82 %.

Die beliebtesten Modelle neuer Personenkraftwagen chinesischer Herkunft sind:

BYD Leopard 3 – 169 Einheiten; BYD Sea Lion 06 – 110 Einheiten; VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 Einheiten; ZEEKR 001 – 77 Einheiten; BYD Song Plus – 73 Einheiten. Die beliebtesten Modelle gebrauchter PKW s aus der VR China: