In der Ukraine ist die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen um 40 % gestiegen: Welche Modelle wurden am häufigsten ausgewählt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vergangenen Monat wurden 2336 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es wird berichtet, dass der Anteil neuer Autos an dieser Zahl 52 % betrug, gegenüber 63 % im Januar 2025.

Analysen zufolge wurde der Crossover TOYOTA RAV-4 (322 Einheiten) zum Marktführer im Segment der neuen Hybrid-Pkw. An zweiter Stelle steht der NISSAN Qashqai (79 Einheiten), an dritter Stelle der NISSAN X-Trail (63 Einheiten).

Bei den Zulassungen importierter Gebrauchtwagen mit Hybridantrieb lag der FORD Escape (69 Stück) an erster Stelle. Ebenfalls unter den ersten drei waren der TOYOTA Prius (61 Stück) und der KIA Niro (60 Stück).