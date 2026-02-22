Das Gericht verurteilte eine Unternehmerin, die den Grenzbeamten minderwertige Wurst geliefert hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wirtschaftsgericht der Region Riwne hat von der Einzelunternehmerin Natalija Pomyanovska zugunsten der Grenzsoldaten eine Geldstrafe in Höhe von 325.600 Hrywnja sowie Verzugszinsen für die verspätete Lieferung von Wurstwaren verhängt, von denen ein Teil mangelhaft war.

Dies geht aus dem Urteil des Gerichts vom 17. Februar hervor.

Im August 2025 bestellte das Hauptzentrum für Kapitalbau, Rekonstruktion und Beschaffung der Staatlichen Grenzschutzdienst der Ukraine bei der Unternehmerin Natalija Pomyanovska halbgeräucherte Wurst der höchsten Qualität im Wert von 5,2 Millionen Hrywnja.

Im vergangenen Jahr sollte die Einzelunternehmerin halbgeräucherte Wurst der Marke „Lwiwska“ liefern.

Später stellte sich heraus, dass die Unternehmerin den Grenzschutzbeamten nicht die gesamte Ware geliefert hatte. Und 5.300 kg Wurst, die drei Militäreinheiten erhalten hatten, erwiesen sich nach Laboruntersuchungen als minderwertig.

Infolgedessen kündigten die Grenzsoldaten einseitig den Vertrag und reichten eine Klage beim Gericht ein, das von der Unternehmerin eine Geldstrafe und Verzugszinsen in Höhe von 325.600 Hrywnja einforderte.

Nach Angaben von YouControl ist die Einzelunternehmerin Natalija Olexanderivna Pomyanovska im Dorf Chudnytsia im Bezirk Riwne in der Region Riwne registriert. In diesem Jahr hat sie ihre unternehmerische Tätigkeit bereits eingestellt.