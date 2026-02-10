In der Ukraine ist die Nachfrage nach neuen Bussen zurückgegangen: Dies ist der niedrigste Wert seit zehn Jahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar 2026 wurden in der Ukraine 229 Busse (einschließlich Kleinbusse) neu zugelassen, was einem Rückgang von 2 % gegenüber Januar 2025 entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Der Anteil neuer Fahrzeuge an diesem Volumen betrug 48 %, im Vorjahr waren es 64 %.

Gemessen an der Anzahl der verkauften neuen Busse (109 Stück) war dies der schlechteste Januarwert der letzten 10 Jahre.

Gleichzeitig war die Ergänzung des Fuhrparks durch gebrauchte Busse (120 Stück) im Januar die höchste seit 2014.

Am häufigsten wurden im Januar folgende Busse erstmals zugelassen:

ZAZ – 25 Stück;

ATAMAN – 20 Stück;

BOGDAN – 17 Stück

Unter den gebrauchten Bussen:

MERCEDES-BENZ – 45 Stück;

VDL – 13 Stück;

MAN – 9 Einheiten