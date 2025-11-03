Die Ukrainer haben eine Rekordzahl von Neuwagen gekauft: eine chinesische Marke führt die Rangliste an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Oktober kauften die Ukrainer eine Rekordzahl von Neuwagen in den letzten 13 Monaten – 7,8 Tausend Fahrzeuge. Das ist ein Drittel mehr als im Oktober 2024 und 14% mehr als im September 2025.

Dies meldete UkrAwtoProm.

Die chinesische Marke BYD hat die Marktführerschaft errungen, was 6,5 Mal höher ist als das Ergebnis des letzten Jahres.

Die engsten Konkurrenten sind TOYOTA und VOLKSWAGEN.

Zu den Top 10 im Oktober gehören:

BYD – 1199 Einheiten (+552%);

TOYOTA – 978 Einheiten (+44%);

VOLKSWAGEN – 856 Einheiten (136%);

SKODA – 626 Einheiten (+55%);

RENAULT – 494 Einheiten (-37%);

HYUNDAI – 357 Einheiten (+85%);

BMW – 302 Einheiten (-24%);

AUDI – 262 Einheiten (+38%);

ZEEKR – 259 Einheiten (+131%);

NISSAN – 196 Einheiten (+1%).

Insgesamt wurden in der Ukraine seit Jahresbeginn 60,7 Tausend neue Personenkraftwagen verkauft, 3% mehr als im Vorjahr.

Zur Wiederholung:

Von Januar bis August wurden 258,3 Tausend Pkw (gebraucht und neu) in die Ukraine importiert. Das sind 20% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.