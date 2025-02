Nachrichten am 25. Februar: Änderungen bei den Buchungen, Details zum Subsoil-Deal, Rückkehr der Ukrainer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen? Untergrund: Die Ukraine und die USA haben sich auf die Details des Abkommens über den Bodenschatz geeinigt. Das aktualisierte Abkommen sieht nicht vor, dass die USA vollständig Eigentümer des gemeinsamen Fonds mit der Ukraine werden, aber es gibt keine klaren Sicherheitsgarantien. Über die Wiederherstellung der Ukraine: Drei Jahre nach der groß angelegten Invasion werden die Gesamtkosten für den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine in den nächsten zehn Jahren auf 524 Milliarden Dollar geschätzt, was dem 2,8-fachen des nominalen BIP der Ukraine im Jahr 2024 entspricht. Über die Ukrainer im Ausland: Nachdem die Ukraine sicher geworden ist, werden 30% derjenigen, die das Land nach dem Beginn der russischen Invasion in vollem Umfang verlassen haben, zurückkehren, aber die meisten Emigranten werden nicht zurückkehren. Ukrainer in anderen Ländern werden einen Vorbehalt von der Mobilisierung mit einer weiteren Beschäftigung in der Ukraine in speziellen ausländischen Zentren erhalten können. Über Vorbehalte: Das Ministerkabinett hat den Aufschub für Reservisten bis zum 31. März verlängert. Zu den Renten: Das Ministerkabinett hat die Entscheidung zur Indexierung der Renten zum 1. März gebilligt. Für mehr als 10 Millionen Bürger werden die Renten um 11,5% steigen. Exklusiv EP Drei Jahre unter russischem Beschuss. Wie übersteht der ukrainische Energiesektor einen weiteren Winter? Der ukrainische Energiesektor steht nun schon das dritte Jahr in Folge unter ständigem Beschuss durch russische Drohnen und Raketen.