Zum ersten Mal seit Moskaus "Waffenstillstand": Russische Drohnen greifen die Region Kiew an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Kampfdrohnen sind in den Luftraum der Region Kiew eingedrungen. Luftabwehrkräfte sind in der Region im Einsatz.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Kiewer Regionalen Militärverwaltung.

Der Luftalarm in der Region aufgrund des Drohnenangriffs wurde um 04:16 Uhr ausgerufen.

„Kiewer Gebiet! Die Bewegung von feindlichen UAVs wurde entdeckt! Die Luftabwehrkräfte sind in der Region im Einsatz“, teilte die Verwaltung um 04:59 Uhr mit.

Die Bewohner der Region werden gebeten, die Arbeit der Verteidiger nicht zu fotografieren oder zu filmen und die Sicherheitsregeln nicht zu missachten.

„Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis der Luftangriff vorbei ist“, sagte die Verwaltung.

Angriff durch russische Drohnen

Zur Erinnerung: Am 11. Mai um Mitternacht endete der „humanitäre Waffenstillstand“, den der russische Diktator Wladimir Putin am 8. Mai ausgerufen hatte.

Sofort starteten russische Terroristen aus mehreren Richtungen gleichzeitig Angriffsdrohnen auf die Ukraine.

Am Tag zuvor hatten die USA und die EU den Kreml aufgefordert, einen 30-tägigen Waffenstillstand in dem am 12. Mai beginnenden Krieg auszurufen. Im Falle einer Weigerung wurde Russland mit neuen harten Sanktionen gedroht.

Moskau lehnte dieses Angebot jedoch ab. Stattdessen erklärte Putin seine Bereitschaft, die Friedensgespräche mit der Ukraine in Istanbul ohne jegliche Bedingungen wieder aufzunehmen.