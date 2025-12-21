Selenskyj sagt, es sei an der Zeit, einige Leiter der lokalen Verwaltungen zu ersetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er erwarte nächste Woche einen Bericht über die Leiter einiger Verwaltungen, die seiner Meinung nach ersetzt werden müssen.

Der Präsident in einer Videoansprache am Abend des 21. Dezember

Selenskyj’s direkte Rede: „Nächste Woche erwarte ich einen Bericht über einige Leiter der lokalen Verwaltungen, die ersetzt werden sollten.“

Er hat nicht gesagt, auf wen er sich bezog.

Hintergrund:

Nach den jüngsten russischen Angriffen auf Odessa sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, er werde den Kommandeur des Militärkommandos Süd, Dmytro Karpenko, ersetzen