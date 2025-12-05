Das ukrainische Militär hat eine Charge Flamingos erhalten: neue Fotos von Marschflugkörpern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fire Point hat eine weitere Charge von Flamingo-Marschflugkörpern an die ukrainischen Verteidiger übergeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Fotojournalisten Efrem Lukatsky auf Facebook.

„Während Pseudo-Journalisten und Blogger, angeführt von der russischen Propaganda, schreien, dass ‚alles verloren ist‘, hat Fire Point eine weitere Ladung Flamingo-Raketen an das Militär übergeben“, schrieb er.

Foto: Das ukrainische Militär hat Flamingo-Marschflugkörper erhalten (facebook.com/efrem.lukatsky)

Lukatsky wies auch darauf hin, dass dieses Unternehmen FP-1 Drohnen herstellt, die bei mehr als 50% aller Starts in Russland eingesetzt werden.

Was ist über den Flamingo-Flugkörper bekannt