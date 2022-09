Russisches Kommando setzt Entsendung neuer Einheiten in die Ukraine aus - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte setzt das russische Militärkommando die Entsendung neuer, bereits gebildeter Einheiten in den Krieg in der Ukraine aus.

Quelle: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook

Wörtlich: „Die aktuelle Situation im Einsatzgebiet und das Misstrauen gegenüber dem Oberkommando haben eine große Zahl von Freiwilligen gezwungen, die Aussicht auf einen Dienst unter Kampfbedingungen kategorisch abzulehnen.“

Details: Der Generalstab sagt, dass die Situation durch die Informationen über die tatsächliche Zahl der toten russischen Soldaten beeinflusst wird, die die Verluste der privaten Militärkompanien und der aus den vorübergehend besetzten Gebieten mobilisierten Soldaten nicht berücksichtigen.

Außerdem verschlechtert sich die Situation bei der Entsendung aufgrund der allgemeinen Haltung in Russland gegenüber den eigenen Verwundeten. Russische Krankenhäuser vereinfachen absichtlich die Diagnosen und die Art der Kampfverletzungen und lassen keine Zeit für die Rehabilitation, um die Soldaten so schnell wie möglich in das Kampfgebiet zurückzuschicken.

Was zuvor geschah:

Ende August erklärte der Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes, Vadym Skibitskyi, dass Russland die Mobilisierungsreserven aufstockt und plant, etwa 90 Tausend Soldaten zu mobilisieren.

Gleichzeitig erklärt der Leiter der Kommission des russischen Föderationsrates für den Schutz der staatlichen Souveränität, Andrej Klimow, dass angesichts der Verluste und Niederlagen der Russischen Föderation in der Ukraine keine Notwendigkeit für eine militärische Mobilisierung in Russland bestehe.