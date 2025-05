Russische Föderation trifft Region Tscherkassy: Bildungseinrichtung beschädigt, Mann verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Taburets und forderte die Bewohner der Region auf, auf die Warnung vor der Gefahr zu reagieren und im Falle eines Alarmsignals Schutz zu suchen.

Russische Truppen haben am Mittwoch, den 7. Mai, abends die Region Tscherkassy, insbesondere Uman und die umliegenden Dörfer, mit Drohnen angegriffen. Infolge des Beschusses wurde das Gebäude der Bildungseinrichtung beschädigt und ein Mann verletzt. Darüber berichtete in Telegram der Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets.

„Im Fadenkreuz der russischen Drohnen waren Uman und die umliegenden Dörfer. Infolge der russischen Aggression wurde in Uman die Infrastruktur beschädigt. Vor allem das Gebäude einer Bildungseinrichtung wurde beschädigt. In einem Wohnhaus wurden Fenster herausgebrochen. In diesem Fall ohne Rückgriff auf Sanitäter jetzt“, erklärte Taburets.

Ihm zufolge hat man in der Gemeinde Palan vorläufig auf Opfer verzichtet.

„Die Dienste arbeiten vor Ort, es gibt eine Bewertung der Verluste“, bemerkte der Leiter der Region.

Zur gleichen Zeit wurde in Dmitrushki ein Mann durch die Trümmer der Drohne verletzt. Er befindet sich im Krankenhaus.

Taburets fügte hinzu, dass auf Luftziele des Feindes unsere Kräfte der Luftabwehr arbeiteten.

