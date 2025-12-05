Stromausfälle in vier Regionen aufgrund russischer Angriffe, so das Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben über Nacht den Energiesektor in mehreren Regionen angegriffen und Stromausfälle in vier Regionen verursacht. Energietechniker arbeiten bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Energieministeriums.

„Aufgrund des feindlichen Beschusses der Energieinfrastruktur sind die Verbraucher in den Regionen Winnyzja, Dnipro, Donezk und Odessa am Morgen ohne Strom“, teilte das Energieministerium mit.

Die beschädigten Stromanlagen werden derzeit repariert, und Ingenieure arbeiten daran, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Zeitpläne für Stromausfälle in Kraft

Heute, am 5. Dezember, gelten in allen Regionen der Ukraine von 00:00 bis 23:59 Uhr stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen für industrielle Verbraucher und Unternehmen.

Die aktuellen Zeitpläne sind auf den offiziellen Websites der regionalen Verteilernetzbetreiber veröffentlicht. Weitere Informationen über Änderungen in der Stromversorgung finden Sie auf den Websites der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region.

„Wir bitten die Verbraucher dringend, den Strom den ganzen Tag über rationell zu nutzen, insbesondere während der Spitzenverbrauchszeiten am Morgen und am Abend. Das hilft, die Belastung des Systems zu reduzieren“, fügte das Energieministerium hinzu.