Streitkräfte der Ukraine: Russland versucht, in das Zentrum von Gulyaypol vorzudringen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Feind versucht, in das Stadtzentrum vorzudringen, seine Angriffsgruppen versuchen, in die Stadt zu gelangen.

Die russischen Angreifer versuchen, in das Zentrum von Gulyaypol in der Region Saporischschja vorzudringen, und in die Außenbezirke – um Gruppen zur Konsolidierung zu bekommen. Darüber berichtete der Vertreter der Verteidigungskräfte des Südens Vladislav Voloshin in den Vereinigten Nachrichten.

Im Laufe des vergangenen Tages kam es in Gulyaypol zu zwei Dutzend militärischen Zusammenstößen – ein deutlicher Hinweis auf feindliche Aktivitäten.

„Der Feind versucht, in das Stadtzentrum einzudringen, seine Angriffsgruppen versuchen, in die Stadt einzudringen, der Feind versucht, Gruppen an den Stadtrand zu bringen, um sich zu konsolidieren. Die ukrainischen Verteidigungskräfte schlagen jedoch zurück und vernichten diese Gruppen“, sagte Woloschyn.

Die heftigen Kämpfe um die Stadt gehen nun weiter.

„Und wenn man zum Beispiel die Verluste nimmt, die der Feind in dieser Richtung hat, dann hat der Feind vor allem die Aufgabe, trotz solcher Verluste so weit wie möglich vorzurücken und so viele Stadtteile wie möglich, so viele Straßen wie möglich, so viele Häuser wie möglich in dieser Ortschaft zu erobern“, sagte der Abgeordnete.

Wir erinnern daran, dass die russische Armee Ende November in der Nähe von Gulyaypol vorrücken konnte, was die ukrainischen Einheiten zum Rückzug zwang. Jetzt haben die ukrainischen Streitkräfte die Offensive jedoch gestoppt und die Kontrolle über die Situation zurückgewonnen.

Es ist bekannt, dass sich zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als 300 Zivilisten in Gulyaypol befanden, aber die Evakuierung der Stadt war noch nicht abgeschlossen.