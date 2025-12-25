Eine Frau, die durch Fragmente einer russischen Drohne verletzt wurde, ist im Krankenhaus in Kiew gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Frau, die bei einem russischen Angriff am 23. Dezember am Kopf verletzt wurde, ist in Kiew gestorben.

Die Nachricht der Kiewer Stadtstaatsanwaltschaft

„Infolge eines Drohnenangriffs auf Kiew hat eine Frau im Stadtteil Sviatoshynskyj Schrapnellwunden am Kopf erlitten und wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Sie starb an den Folgen ihrer Verletzungen."

Infolge des Angriffs auf Kiew am Morgen des 23. Dezember landete das Wrack einer Drohne in der Nähe eines Wohnhauses im Bezirk Sviatoshynskyj. Zu diesem Zeitpunkt wurde berichtet, dass 5 Menschen verletzt wurden, darunter ein Kind. Eines der Opfer befand sich in einem ernsten Zustand.