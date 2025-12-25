Klitschko sagte, wie viel Geld für die Unterstützung bedürftiger Bevölkerungsgruppen in Kiew bereitgestellt wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 wurden im Rahmen des städtischen Programms „Care. Towards Kyjiwites“ (Fürsorge für die Kiewer) mehr als drei Milliarden Hrywnja ausgezahlt, und mehr als eine Milliarde wurde im Rahmen der sozialen Unterstützungsprogramme der Stadt an die Verteidiger der Ukraine gezahlt.

Dies gab der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko bekannt.

„Im Jahr 2025 werden im Rahmen des städtischen Programms „Care. Towards Kyjiwites“ (Fürsorge für die Kiewer) ein Volumen von mehr als 3 Milliarden Hrywnja ausgezahlt. Neben den gefährdeten Kategorien von Einwohnern erhalten auch Kiewer, deren Häuser durch Raketenangriffe beschädigt wurden, Gelder aus dem Programm“, schrieb er auf Telegram.

„Außerdem wurden im Rahmen der sozialen Unterstützungsprogramme der Stadt im Jahr 2025 mehr als 1 Milliarde Hrywnja an Kiewer Verteidiger für Behandlungen, finanzielle Hilfe und Unterstützung für die Familien der Militärs gezahlt“, hieß es in der Erklärung.

„Eine wichtige Rolle in der sozialen Infrastruktur von Kiew spielt der Kyjiw Military Hub, der umfassende Unterstützung für die Militärs und ihre Familien bietet. Wir haben bereits das zweite dieser Zentren eröffnet und arbeiten an der Einrichtung des nächsten“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Um es kurz zu machen:

Am 18. Dezember hat der Kiewer Stadtrat den Haushalt der Hauptstadt für das kommende Jahr in Höhe von über 106 Milliarden Hrywnja genehmigt. Das sind 16 Milliarden mehr als der Anfangshaushalt für dieses Jahr. In diesem Herbst wurden jedoch 8 Milliarden Hrywnja an Gemeinschaftsgeldern aus dem Haushalt der Hauptstadt gestohlen, so der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko.