Eine Drohne hat ein mehrstöckiges Gebäude in Tschernihiw getroffen: Es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im dritten Stock wurde ein Schaden festgestellt, dort ist ein Feuer ausgebrochen, die Rettungskräfte arbeiten vor Ort.

Feindliche Drohnen haben Tschernihiw angegriffen, eine der russischen Drohnen hat ein 5-stöckiges Haus getroffen, es gibt ein Opfer und Verletzte. Auch das Objekt der kritischen Infrastruktur wurde angegriffen. Dies berichtete der Leiter der Tschernihiwer MVA Dmitry Bryzhinsky auf seiner Facebook-Seite.

Informationen über den Angriff bestätigt in Tschernihiw Stadtrat.

„Die feindliche Drohne hat erneut ein Wohngebäude getroffen – ein mehrstöckiges Gebäude“, heißt es in der Mitteilung des Stadtrats.

Dort wird auch hinzugefügt, dass der Schaden im dritten Stockwerk verzeichnet wurde. Jetzt brennt es, die Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz.

Im Gegenzug gab Bryzhinsky an, dass ein Treffer in einem fünfstöckigen Haus verzeichnet wurde.

Später berichtete Bryzhinsky, dass infolge des feindlichen Angriffs mindestens eine Person getötet wurde, fünf weitere Menschen wurden verwundet, darunter – ein Kind.

