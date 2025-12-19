147 Millionen Hrywnja wurden für die Beseitigung der Folgen der Explosionen in Berezina, Region Schytomyr, bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat beschlossen, 147,8 Mio. Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts bereitzustellen, um die Folgen des von Menschen verursachten Notfalls zu beseitigen, der sich am 2. Juli 2025 im Dorf Berezina in der Region Schytomyr ereignete.

Die Regierung hat beschlossen, 147,8 Mio. Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts bereitzustellen, um die Folgen der von Menschen verursachten Katastrophe zu beseitigen, die sich am 2. Juli 2025 in dem Dorf Berezina in der Region Schytomyr ereignet hat.

Dies teilte das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

Nach Angaben des Ministeriums werden die Mittel insbesondere für die finanzielle Unterstützung der betroffenen Bürger verwendet. Dazu gehört auch die Unterstützung von Einwohnern, deren Häuser durch eine Explosion in einem privaten Unternehmen zerstört oder beschädigt wurden.

Zur Erinnerung:

Wie die Stadtverwaltung von Schytomyr zunächst mitteilte, ereignete sich am 2. Juli gegen 18:00 Uhr in der Nähe des Dorfes Berezina in der Region Hlybochytsia eine Explosion. Berezina der Gemeinde Hlybochytsia an der Umgehungsstraße in Richtung Kiew ereignete sich eine Explosion an einer Tankstelle.

Später wurde klargestellt, dass sich die Explosion nicht, wie zuvor berichtet, an der Tankstelle ereignete, sondern an einer anderen Anlage in der Nähe der Umgehungsstraße in Richtung Kiew, hinter der Umgehungsstraße, in der Nähe des Dorfes Berezyna.