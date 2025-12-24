Das Ministerkabinett hat den Leiter des Staatlichen Dienstes für Arzneimittel und Drogen entlassen und ein Verfahren gegen ihn eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat am Mittwoch, den 24. Dezember, Roman Isayenko vom Amt des Leiters des staatlichen Dienstes der Ukraine für die Kontrolle von Medikamenten und Drogen suspendiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Verfügung Nr. 1477-r auf dem offiziellen Regierungsportal.

Darüber hinaus hat das Ministerkabinett die Kommission für den höheren öffentlichen Dienst angewiesen, bis zum 27. Januar nächsten Jahres ein entsprechendes Disziplinarverfahren durchzuführen und die Regierung über die Ergebnisse zu informieren.

Zur Erinnerung: Am 17. Dezember hat die Werchowna Rada der Ukraine ein Gesetz verabschiedet, das alle Minister des Kabinetts verpflichtet, über ihre Arbeit zu berichten, bevor sie entlassen werden.

Nach dem aktualisierten Verfahren zur Ernennung und Entlassung müssen die Minister persönlich anwesend sein und über ihre Arbeit berichten, wenn ihre Entlassung geprüft wird. Dies gilt sowohl für Ausschusssitzungen als auch für Plenarsitzungen des Parlaments.

Darüber hinaus wird ein schriftlicher Bericht über ihre Arbeit zur Pflicht, wenn sie ihren Rücktritt einreichen.

Es ist erwähnenswert, dass Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sagte, sie hoffe, in den kommenden Wochen einen neuen Energieminister ernennen zu können. Sie betonte, dass es äußerst wichtig sei, während der Heizperiode einen Energieminister zu haben.

Wie RBK Ukrajina bereits berichtete, sagte der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selenskyj im November inmitten des Rücktritts des Leiters des Präsidialamtes, Andrij Jermak, dass alle Minister daraufhin geprüft werden sollten, ob sie den Herausforderungen des Winters und des Krieges gewachsen sind.