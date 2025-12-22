Selenskyj reagiert auf Berichte über die 'Entlassung' Sibiriens

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj wird den Außenminister nicht auswechseln. Die Gerüchte über die Entlassung von Andrij Sybiha sind falsch.

Das sagte der Staatschef auf die Frage eines RBK Ukrajina-Korrespondenten während eines Treffens mit Diplomaten.

„Ich werde den Außenminister der Ukraine weder heute noch morgen auswechseln. Auch nicht übermorgen. Wir arbeiten als Team“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass er großen Respekt vor der Arbeit der ukrainischen Diplomaten und vor der Arbeit von Außenminister Sybiha habe.

„Daher sind dies wirklich nur Gerüchte von einigen Abgeordneten“, versicherte der Präsident.

Gerüchte über die Entlassung Sybihas

Zur Erinnerung: Am 12. Dezember sagte Wiktor Shlinchak, Vorstandsvorsitzender des Institute of World Policy, dass angeblich in naher Zukunft ein neuer Außenminister ernannt werden würde.

Er behauptete, Sybiha solle durch den ersten stellvertretenden Außenminister Serhij Kyslyzja ersetzt werden. Gleichzeitig würde Sybiha als Botschafter nach Polen „entsandt“ werden.

Der Berater des Präsidenten, Dmytro Lytvyn, kommentierte diese Information als Fälschung.

Am 17. Dezember schrieb der Abgeordnete Olexij Hontscharenko über den „Rücktritt“ Sybihas. Er behauptete auch, dass der Minister Botschafter der Ukraine in Polen werden sollte.

Es ist erwähnenswert, dass Sybiha am 5. September 2024 Außenminister der Ukraine wurde. Er wurde ernannt, um Dmytro Kuleba zu ersetzen. 258 Abgeordnete stimmten für die Kandidatur Sybihas.

Zuvor war Sybiha stellvertretender Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine. Er wurde am 31. Mai 2021 ernannt.