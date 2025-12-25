Russen griffen eine Evakuierungsmission in Kostjantyniwka mit einer Drohne an: eine Person getötet, zwei verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine russische Drohne hat eine Evakuierungsmission in Kostjantynivka angegriffen: eine Person wurde getötet, zwei verwundet und ein Fahrzeug der Freiwilligen zerstört.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Evakuierungsmission in Konstantinowka, Region Donezk, wurden eine Person getötet und zwei weitere verwundet.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Stadt Konstantinowka Sergej Gorbunow

Direkte Ansprache: „Die Gemeinde Kostjantyniwka leidet jeden Tag unter den brutalen Angriffen der russischen Invasoren. Der Feind wendet weiterhin die Taktik der gezielten Jagd auf Menschen mit FPV-Schlagdrohnen in Wohngebieten der Stadt an.

Ein Zivilist wurde von einer feindlichen Glasfaserdrohne getötet. Sein Leben endete auf der Stelle durch den gezielten Schlag des Aggressors.“

Einzelheiten: Nach Angaben des Leiters der städtischen Militärverwaltung erlitten zwei weitere Personen Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. „Die Verletzten wurden umgehend in das städtische Krankenhaus von Druschkiwka gebracht, wo sie derzeit die notwendige medizinische Versorgung erhalten“, sagte Gorbnow.

Er sagte, dass die Opfer zum Zeitpunkt des Angriffs dabei waren, Menschen aus der Gefahrenzone zu evakuieren, es war eine weitere Evakuierungsmission, um das Leben der Bewohner unserer Gemeinde zu retten.

Ein Auto der NGO Kramatorsk Association of Volunteers geriet ebenfalls unter feindlichen Beschuss – dieses Fahrzeug evakuiert täglich Zivilisten und bringt Menschen aus den gefährlichsten Gebieten.

Bei diesem Beschuss wurden keine Schäden an Wohngebäuden festgestellt.

Die Strafverfolgungsbehörden dokumentieren weiterhin die von der Russischen Föderation begangenen Verbrechen.