Nachrichten vom 18. Dezember: der Vorfall eines Militäroffiziers in einer Bank, eine Kopeke und ein Zottel, Milliarden, die in Kiew "gestohlen" wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Der Haushalt der Hauptstadt und die „gestohlenen“ 8 Milliarden: Am 18. Dezember hat der Kiewer Stadtrat den Haushalt der Hauptstadt für das kommende Jahr in Höhe von über 106 Milliarden Hrywnja genehmigt.

„In diesem Herbst wurden im Nachhinein tatsächlich 8 Milliarden Hrywnja an Gemeinschaftsgeldern aus dem Haushalt der Hauptstadt gestohlen. Der Staat hat damit gegen das Haushaltsgesetz und die Verfassung der Ukraine verstoßen“, sagte Klitschko zu Beginn der Sitzung des Kiewer Stadtrats.

Über Banken: In Kiew konnte ein 20-jähriger Veteran, der im Krieg alle seine Gliedmaßen verloren hat, seine Bankkarte nicht erneuern, weil er sie nicht zur Überprüfung vorzeigen konnte. Der Leiter der Nationalbank der Ukraine entschuldigte sich und versprach, dem Soldaten die Karte persönlich zu überbringen.

„Die PrivatBank wird nach der inakzeptablen Situation, die dem Veteranen in Kiew widerfahren ist, systemische Änderungen in ihrer Arbeit mit Militärs und Veteranen sowie Menschen mit Behinderungen einführen.

Über Oschtschadbank und Gulliver: Das Konsortium staatlicher Banken (Oschtschadbank und Ukreximbank), das das Einkaufs- und Bürozentrum Gulliver in Kiew betreibt, kündigte eine Beschlagnahmung des Parkplatzes des Einkaufszentrums Gulliver durch Raider an.

Es geht um einen Penny und einen Schritt: Die Werchowna Rada der Ukraine hat in erster Lesung die von der ukrainischen Nationalbank vorgeschlagene Umbenennung der umlaufenden Münze von „Kopika“ in „Shag“ unterstützt.

