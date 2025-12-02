Der Friedensplan hat jetzt 20 Punkte - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ukrainische und US-Delegationen in Genf und Florida haben 20 Punkte des Friedensplans entwickelt.

Ukrainische und amerikanische Delegationen haben 20 Punkte des Plans zur Beendigung des Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine ausgearbeitet. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Ministerpräsident Michael Martin am Dienstag, den 2. Dezember in Dublin bekannt.

„In Irland hat sich heute unsere Delegation versammelt, die in den Vereinigten Staaten bei Treffen mit dem Team des US-Präsidenten war. Es gibt jetzt 20 Punkte, die in Genf ausgearbeitet wurden, die in Florida zum Abschluss gebracht wurden. Einige Dinge müssen noch ausgearbeitet werden, soweit ich das gesehen habe“, sagte der Staatschef. Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 30. November in Florida Gespräche zwischen den Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten über den „Friedensplan“ stattgefunden haben Sie waren eine Fortsetzung der ersten Verhandlungsrunde in Genf. Nach der zweiten Gesprächsrunde sagte US-Außenminister Marco Rubio, dass „ein weiterer Schritt gemacht wurde, aber es gibt noch viel zu tun“. Der russische Diktator Wladimir Putin und der Sondergesandte des US-Präsidenten Steve Whitkoff werden sich heute in Moskau treffen. Der Kreml erklärte, Russland sei „zu Friedensgesprächen bereit“, wolle damit aber seine „Ziele“ im Krieg gegen die Ukraine erreichen. Whitkoff ist auf dem Weg zu Putin. Der Ball ist in Russlands Feld