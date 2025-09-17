Die Teams arbeiten: Selenskyj spricht über ein mögliches Treffen mit Trump in New York

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Möglichkeit eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in New York bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung nicht ausgeschlossen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte Selenskyj dies bei einer Pressekonferenz am 17. September nach einem Treffen mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola.

„Unsere Teams arbeiten daran, uns ein Treffen zu ermöglichen“, sagte er kurz auf die Frage von Journalisten nach der Möglichkeit eines Treffens.

Am 16. September erklärte US-Außenminister Marco Rubio, dass Trump sich wahrscheinlich nächste Woche am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit dem ukrainischen Regierungschef Wolodymyr Selenskyj treffen werde.

Am 17. September bestätigte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhiy Tykhyi, dass die Ukraine ein Signal von US-Außenminister Marco Rubio bezüglich eines möglichen Treffens zwischen Selenskyj und Trump erhalten habe. Das Außenministerium arbeitet daran, ein solches Treffen zu organisieren.

Jahrestag der UN-Generalversammlung: Was ist bekannt?

Die 80. Jubiläumssitzung der UN-Generalversammlung beginnt in New York und dauert vom 23. bis zum 29. September. Den Vorsitz hat die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Burbock. Die ukrainische Delegation bei der Generalversammlung wird von Präsident Selenskyj persönlich geleitet.

Mehr als 100 Staatsoberhäupter werden an der Veranstaltung teilnehmen. Die Staats- und Regierungschefs werden über globale Herausforderungen diskutieren, die von Frieden und Sicherheit bis hin zu Klimawandel, Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung reichen. Traditionell wird die Sitzung auch eine hochrangige Woche umfassen.