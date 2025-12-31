Zwei Ukrainer aus der Gefangenschaft von Piraten befreit - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 31. Dezember berichtete das Außenministerium, dass neun von Piraten gefangen genommene Seeleute am 25. Dezember aus der Gefangenschaft entlassen wurden, darunter zwei ukrainische Staatsbürger.

Abteilung des Konsularischen Dienstes des Außenministeriums

Nach Angaben des Ministeriums wurde am 3. Dezember ein unter portugiesischer Flagge fahrendes Schiff in den Hoheitsgewässern von Äquatorialguinea von Piraten angegriffen.

Sie haben 9 Besatzungsmitglieder entführt, darunter zwei Ukrainer.