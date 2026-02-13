China wird der Ukraine ein Energiehilfepaket zur Verfügung stellen – Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

China hat beschlossen, der Ukraine ein zusätzliches Paket humanitärer Energiehilfe zu gewähren.

Dies teilte Außenminister Andrij Sybiha mit.

Es wird berichtet, dass er in München ein bilaterales Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi abgehalten hat, bei dem die Parteien diese Entscheidung getroffen haben.

„Ich bin dankbar für die Entscheidung Pekings, der Ukraine ein zusätzliches Paket humanitärer Energiehilfe zu gewähren“, erklärte der ukrainische Außenminister.

Während der Verhandlungen diskutierten die Parteien Wege zur Entwicklung eines für beide Seiten vorteilhaften Handels und bilateraler Beziehungen auf der Grundlage gegenseitiger Achtung der territorialen Integrität. Sybiha bekräftigte das Interesse der Ukraine an Kontakten mit China auf höchster Ebene.

Die ukrainische Seite informierte Wang über die Lage an der Front, die Angriffe Russlands auf das ukrainische Energiesystem und die Schäden, die chinesischen Unternehmen durch die russischen Angriffe entstanden sind.

Das Treffen endete mit der Vereinbarung, die Kontakte und gegenseitigen Besuche fortzusetzen.