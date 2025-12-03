Rubio nannte die Bedingungen, unter denen die Ukraine die Wirtschaft Russlands in 10 Jahren überholen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

US-Außenminister Marco Rubio hat vorausgesagt, dass das BIP der Ukraine das Russlands in zehn Jahren übertreffen könnte, wenn der Krieg endet und das Land „alles richtig macht“.

Diese Meinung äußerte er in einem Interview mit Fox News.

Rubio zufolge wird das US-Friedensabkommen „den Ukrainern Sicherheitsgarantien für die Zukunft geben und es der Wirtschaft ermöglichen, sich zu erholen und zu florieren“.

„Es geht um Dinge wie die Beendigung des Krieges, die Sicherstellung, dass das Land nie wieder überfallen oder angegriffen wird, den Schutz der anhaltenden und langfristigen Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine“, sagte Rubio.

„Theoretisch, wenn alles richtig gemacht wird, könnte das ukrainische BIP in 10 Jahren das russische BIP übertreffen“, fügte der US-Außenminister hinzu. Zuvor hatte Selenskyj gesagt, dass die aktualisierte Version des Friedensplans, den die Ukraine mit den Vereinigten Staaten diskutiert, nun 20 statt 28 Punkte in der ursprünglichen Version enthält.