Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem Telefongespräch mit dem finnischen Regierungschef Alexander Stubb zu den gestrigen Verhandlungen in den Vereinigten Staaten geäußert. Das Staatsoberhaupt sagte am Montag, den 1. Dezember in Telegram. „Ich habe mich über die gestrige Arbeit unserer Delegation in Amerika informiert: alles war sehr konstruktiv. Es gibt nicht einfache Dinge, an denen noch gearbeitet werden muss. Unsere Vertreter werden in diesen Tagen nach Europa zurückkehren, und nach einem Gespräch mit ihnen und einem vollständigen Bericht über die Entwicklung der Verhandlungen werden wir unsere weitere Tätigkeit festlegen“, sagte der Präsident. Laut Selenskyj ist der heutige Tag auch für Verhandlungen mit Partnern in Europa vorgesehen: „Es wird ein sehr informativer Tag werden. Diplomatie, Verteidigung, Energie – die Prioritäten sind offensichtlich. Vielen Dank an alle, die uns helfen!“ Wir erinnern daran, dass am 30. November in Florida Gespräche zwischen den Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten über den „Friedensplan“ stattfanden Sie waren eine Fortsetzung der ersten Runde der Gespräche in Genf. Nach der zweiten Gesprächsrunde sagte US-Außenminister Marco Rubio, dass „ein weiterer Schritt gemacht wurde, aber es gibt noch viel zu tun“. Donbass und die Wahl: Worüber die Ukraine mit den USA gesprochen hat