Jermak sprach mit Rubio über die Vorbereitung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak hat sich mit US-Außenminister Marco Rubio unterhalten, insbesondere über die Vorbereitung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine und das bevorstehende Treffen der Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump in New York.

Quelle: Jermak auf Telegram

Direkte Rede: „Hatte ein Gespräch mit dem US-Außenminister und amtierenden nationalen Sicherheitsberater Marco Rubio am Vorabend des wichtigen Treffens zwischen den Präsidenten der Ukraine und der Vereinigten Staaten in New York.“

Einzelheiten: Die Parteien sprachen über die Vorbereitung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine sowie über den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Verteidigung und Wirtschaft.

Jermak und Rubio betonten die Bedeutung des bevorstehenden Treffens zwischen Selenskyj und Trump „als Teil eines laufenden Dialogs zwischen den beiden Führern mit dem Ziel, einen gerechten Frieden zu erreichen.“