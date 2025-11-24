Selenskyj führte Gespräche mit den drei Führern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Staatschef informierte seine Gesprächspartner über die gestrigen Treffen der Berater in Genf – über die Positionen der Seiten, den Verlauf der Verhandlungen und die wichtigsten Prioritäten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt die Koordinierung mit den europäischen Partnern fort. Dies berichtete er am Montag, den 24. November in Telegram.

So führte der ukrainische Staatschef separate Gespräche mit dem Präsidenten des Europäischen Rates António Costa, dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda.

„Ich habe mich über die gestrigen Treffen der Berater in Genf informiert – über die Positionen der Parteien, den Verlauf der Verhandlungen und die wichtigsten Prioritäten. Die Ukraine arbeitet so konstruktiv wie möglich. Und jetzt ist es besonders wichtig, dass jeder Schritt, den wir gemeinsam mit unseren Partnern machen, sorgfältig abgewogen wurde und alle Entscheidungen – praktikabel und so, dass ein dauerhafter Frieden und garantierte Sicherheit gewährleistet sind“, schrieb Selenskyj.

Ihm zufolge ist es wichtig, dass die europäischen Partner die Positionen der Ukraine und ihres Volkes unterstützen.

„Ich danke jedem Staatschef, jedem Land in der Welt, das uns hilft, der Ukraine hilft und prinzipientreu handelt“, fügte der Präsident hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass am 23. November in Genf Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, der europäischen Länder und der Vereinigten Staaten stattgefunden haben. Im Anschluss an die Ergebnisse dieser Gespräche haben die Ukraine und die USA ein aktualisiertes und endgültiges Rahmendokument für den Frieden ausgearbeitet.

Und US-Außenminister Marco Rubio sagte, die von Präsident Donald Trump gesetzte Frist für die Ukraine sei „flexibel“.