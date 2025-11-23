Trump und Rubio wussten bis zur letzten Minute nichts von dem US-Friedensplan: Bloomberg nennt die Autoren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der kürzlich vorgestellte US-Friedensplan war das Ergebnis von wochenlangen Verhandlungen hinter den Kulissen. Allerdings waren nicht nur die Ukraine und ihre Verbündeten, sondern auch einige wichtige US-Beamte nicht an den Verhandlungen beteiligt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Den Quellen der Publikation zufolge wurde das Dokument von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und dem russischen Gesandten Kirill Dmitriev während eines Treffens im Oktober in Miami entwickelt.

Der Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, war ebenfalls an den Gesprächen beteiligt.

Quellen sagten, dass US-Außenminister Marco Rubio erst spät am Abend von dem Treffen erfuhr. Auch Donald Trump selbst erfuhr erst in letzter Minute davon. Sobald er jedoch informiert war, billigte er den Plan.

Bloomberg liefert auch andere Details über den Plan. Wie Sie wissen, finden aufgrund einiger umstrittener Punkte derzeit in Genf Beratungen statt, um das Dokument zu überarbeiten.

Der republikanische Senator Mike Rounds sagte, Rubio habe ihm und der demokratischen Senatorin Jeanne Shaheen auf dem Weg nach Genf gesagt, der 28-Punkte-Plan sei ein russischer Vorschlag.

„Das ist nicht unsere Empfehlung. Das ist nicht unser Friedensplan“, zitierte der Senator Rubio.

Später in X schrieb der Außenminister jedoch, der Friedensvorschlag sei von den Vereinigten Staaten entwickelt worden und biete eine solide Grundlage für Verhandlungen.

Der US-Friedensplan und Versuche, ihn zu korrigieren