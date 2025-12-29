Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die im Ausland lebenden ukrainischen Bürger werden auf jeden Fall an einem Referendum über territoriale Fragen teilnehmen, falls es abgehalten wird. Die Organisation einer solchen Abstimmung wird jedoch Zeit und Vorbereitung erfordern.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump nach Gesprächen in Mar-a-Lago.

Selenskyj stellte fest, dass die Ukrainer im Ausland an dem Referendum teilnehmen werden. Dies erfordert jedoch eine geeignete Infrastruktur, um die Stimmabgabe zu gewährleisten, da sich Millionen von Menschen überwiegend in Europa aufhalten.

Daher wird die Organisation der Abstimmung für ukrainische Flüchtlinge viel Zeit und eine sehr sorgfältige Vorbereitung erfordern, schloss der ukrainische Präsident. Aber sie werden in der Lage sein, an dem Referendum teilzunehmen.