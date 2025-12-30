Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die 800.000 Mann starken Streitkräfte der Ukraine werden in der Lage sein, die Russische Föderation zurückzuschlagen. Syrskyj kommentierte die Entscheidung in einem Interview.

Die Zahl von 800.000 Soldaten in den Streitkräften der Ukraine garantiert die Abwehr der russischen bewaffneten Aggression im Falle ihrer Erneuerung.

Quelle: Syrskyj in einem Interview mit Channel 24

Direkte Rede: „Diese Zahl garantiert uns wirklich eine Abfuhr der bewaffneten Aggression, falls sie wieder aufgenommen wird. Diese Zahl garantiert uns auch einen geplanten Mobilisierungsprozess. Das heißt, wir sind bei der Mobilisierung nicht eingeschränkt. Alle unsere Mobilisierungsindikatoren und Fähigkeiten bleiben erhalten.

Ursprünglich wurde uns angeboten, die Zahl unserer Soldaten auf 600.000 zu reduzieren. Aber die Zahl von 800 Tausend stellt uns zufrieden.“

Lesen Sie mehr: Er äußerte sich auch zu einem weiteren Punkt: dem Abzug der Truppen, insbesondere aus Donezk und einigen anderen Regionen.

Direkte Rede: „Wir sind Militärs, unsere Hauptaufgabe ist es, das Land zu verteidigen. Deshalb ist unser Militär, insbesondere der Chef des Generalstabs, natürlich an diesen Verhandlungen beteiligt. Der Verlauf dieser Verhandlungen wird von der Führung unseres Landes kontrolliert.

Ich denke, dass all diese Fragen viele Male angesprochen und diskutiert werden. Es werden vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Dies ist nur eine der Optionen.“

Was vorausging: .*

Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte öffentlich den Entwurf eines 20-Punkte-Dokuments zur Beendigung des Krieges vor, das er als Rahmen oder „Basisdokument“ zwischen der Ukraine, den USA, Europa und Russland bezeichnete.

Der vierte Punkt sieht vor, die Größe der ukrainischen Streitkräfte bei 800.000 Mann zu halten.