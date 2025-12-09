Seversk fällt allmählich in die Hände des Feindes - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Hälfte der Siedlung ist bereits unter der Kontrolle der Invasoren. Plavnyi in der Region Saporischschja wurde ebenfalls eingenommen.

Die russischen Truppen ziehen ihre Infanterie weiter in Sewersk in der Region Donezk ein, das „langsam in die Hände des Feindes fällt“. Dies meldete das Projekt DeepState am Montagabend, den 8. Dezember.

„Der Feind zieht weiterhin seine Infanterie in die Stadt und derzeit entwickelt sich die Situation nicht zum Besten, da Sewersk langsam in die Hände des Feindes übergeht“, so der Bericht.

DeepState stellte fest, dass nach vorläufigen Angaben die Hälfte der Siedlung unter feindlicher Kontrolle steht.

Später schrieb DeepState über die Eroberung von Kamenske in der Region Saporischschja durch den Feind und die fortgesetzten Angriffe auf Stepnogorsk und Plavnya.

„Stepnogorsk hart, aber noch gehalten, Plavnya feindlich besetzt und kämpft in Primorsky“, so der Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Dorf aufgrund fehlender Reserven verloren wurde.