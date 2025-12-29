Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Walerij Saluschnyj, und der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, genießen derzeit das höchste Vertrauen der Ukrainer und könnten im Falle einer Präsidentschaftswahl mit dem derzeitigen Staatschef Wolodymyr Selenskyj konkurrieren.

Dies sagte Olexij Antypovych, Leiter der soziologischen Gruppe Rating, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„Ich werde dies sagen: Saluschnyj, Selenskyj und Budanow. Das sind die drei Namen, die bei den Ukrainern das größte Vertrauen genießen. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung“, sagte Antypowitsch.

Der Soziologe erklärte, was genau die Gesellschaft an jedem von ihnen anzieht:

„Kyrylo Budanow wird als eine Art ‚interessantes Mysterium‘ wahrgenommen, aber gleichzeitig als ein effektiver Sicherheitsbeamter. Schließlich führt das Main Intelligence Directorate effektive Spezialoperationen durch.

Wolodymyr Selenskyj ist der aktuelle Präsident in einem Land, das sich im Krieg befindet. Laut Antipowitsch wird er mit der Möglichkeit in Verbindung gebracht, die Ukraine zum Frieden oder zumindest zu einer Einigung zu führen.

Walerij Saluschnyj erscheint im öffentlichen Bewusstsein als das Bild des „Vaters der Nation“ – ein Mann, der die Ukraine verteidigt hat oder noch verteidigen kann. „Das sind die drei beliebtesten Politiker in der Ukraine heute“, schloss der Soziologe.

Zur Erinnerung: Mitte Dezember veröffentlichte das Kiewer Internationale Institut für Soziologie die Ergebnisse einer Umfrage, aus der hervorging, dass das Vertrauen in Präsident Wolodymyr Selenskyj im Dezember auf 61% gestiegen ist, während 32% der Befragten Misstrauen äußerten.