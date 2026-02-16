Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Japan sollte sich darauf vorbereiten, dass die Truppen der Demokratischen Volksrepublik Korea mit wertvollen Erfahrungen in der Führung moderner Kriege nach Hause zurückkehren werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Rede des japanischen Verteidigungsministers Shinjiro Koizumi.

„Über 10.000 nordkoreanische Soldaten wurden nach Russland entsandt, anschließend schickt Russland nordkoreanische Truppen in die Ukraine. Sie erlernen neue Methoden der Kriegsführung, Drohnen, künstliche Intelligenz, Cyberspace und konventionelle Waffen“, erklärte der japanische Verteidigungsminister.

Seinen Worten zufolge müssen Japan und seine Verbündeten bei ihrer Rückkehr nach Nordkorea berücksichtigen, zu welchem Zweck und gegen wen diese Fähigkeiten eingesetzt werden.

„Deshalb sage ich, dass die Ukraine kein so weit entferntes Problem ist“, fügte Koizumi hinzu.

Wir erinnern daran, dass laut Geheimdienstinformationen nordkoreanische Soldaten mit Artillerie und Drohnen vom Gebiet Kursk aus die Ukraine beschießen. Außerdem sind Soldaten aus der Demokratischen Volksrepublik Korea an der Luftaufklärung und der Korrektur von Raketenangriffen beteiligt.

Darüber hinaus unterstützen Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea die Russen, indem sie Drohnen steuern und Angriffe auf ukrainische Stellungen in der Region Sumy koordinieren.

Darüber hinaus beteiligen sich Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea, die sich in der russischen Region Kursk befinden, an der Koordinierung von Aufklärungsoperationen und unterstützen Russland bei Angriffen auf das Gebiet der Ukraine.

Zuvor wurde berichtet, dass Nordkorea im Januar seine Waffenlieferungen an die Russische Föderation reduziert habe. Seit Jahresbeginn haben russische Schiffe nur einmal einen koreanischen Hafen angelaufen, während sie dies zuvor mindestens dreimal im Monat taten.