Budanow: Die Delegation ist zu den Verhandlungen nach Genf gereist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vor der nächsten Runde der trilateralen Verhandlungen planen die ukrainischen Delegierten, wichtige Lehren aus der Geschichte zu diskutieren, um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die ukrainische Delegation ist zu Verhandlungen mit Vertretern Russlands und der USA nach Genf gereist. Dies teilte der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, in der Nacht zum Montag, dem 16. Februar, auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Auf dem Weg nach Genf. Vor uns liegt die nächste Verhandlungsrunde. Unterwegs werden wir mit unseren Kollegen die Lehren aus unserer Geschichte diskutieren und nach den richtigen Schlussfolgerungen suchen“, erklärte Budanow.

Seinen Worten zufolge hat die Wahrung der Interessen der Ukraine während der Verhandlungen Priorität.

Budanow teilte auch ein Foto aus dem Zug mit seinem Team, das ihn zur nächsten Verhandlungsrunde begleitet.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 12. Februar die Bereitschaft der ukrainischen Seite zu einem neuen Treffen mit der russischen Delegation betont hat, um Wege zur Beilegung des Krieges in der Ukraine zu erörtern.