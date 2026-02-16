Russische Angriffe auf die Region Charkiw: Vier Erwachsene und ein Kind wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vier Erwachsene und ein 15-jähriges Kind wurden am 15. Februar bei russischen Angriffen auf die Region Charkiw verletzt.

Quelle: Polizei der Region Charkiw auf Telegram

Wörtliches Zitat der Strafverfolgungsbehörden: „Im Dorf Tetyanivka im Bezirk Kupjansk wurden durch Drohnenangriffe Häuser und Autos beschädigt. Es wurden eine 58-jährige und eine 25-jährige Frau, ein 61-jähriger und ein 22-jähriger Mann sowie ein 15-jähriges Kind verletzt.“

Details: In der Ortschaft Slatine im Bezirk Charkiw und im Dorf Iwashky in der Gemeinde Zolochiv wurden durch russische Angriffe Privathäuser, Wirtschaftsgebäude und die Stromversorgung beschädigt.

In der Stadt Lozowa wurde die Eisenbahninfrastruktur beschädigt.