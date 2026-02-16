In Odessa ist ein Fahrzeug explodiert, es gibt einen Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 56-jähriger Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Einsatzkräfte, Ermittler, Kriminaltechniker und Sprengstoffexperten der Polizei sind vor Ort.

In Odessa wurde am Morgen des 16. Februar auf der Akademika-Koroleva-Straße ein Mann durch eine Autoexplosion verletzt. Dies berichtet die Hauptverwaltung der Nationalpolizei der Region Odessa.

Wir erinnern daran, dass am Abend des 11. Februar im Stadtteil Holosjowski in Kiew ein Auto explodierte. Nach vorläufigen Angaben detonierte die Gasausrüstung des Autos.