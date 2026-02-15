Es werden Raketen zum Schutz vor ballistischen Raketen bereitgestellt: Selenskyj über die Ergebnisse von München

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine erwartet neue Militärhilfepakete, deren Schlüsselelement Raketen für Luftabwehrsysteme sein werden, die ballistische Ziele abschießen können.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Ansprache.

Ergebnisse der Münchner Konferenz

Der Staatschef fasste die Ergebnisse seiner Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen und stellte fest, dass der Schutz des Luftraums das Hauptthema der Gespräche mit westlichen Staats- und Regierungschefs war. Insbesondere wurde diese Frage mit dem US-Staatssekretär Marco Rubio erörtert.

„Das Wichtigste sind neue Hilfspakete für die Ukraine. Vor allem Raketen für die Luftabwehr, zum Schutz vor ballistischen Raketen. Das ist das Thema Nummer eins in diesem Winter“, betonte Selenskyj.

Nach den Worten des Präsidenten rechnet die Ukraine mit einer raschen Umsetzung der Vereinbarungen, da die Stärkung der Luftabwehr eine „tägliche Notwendigkeit“ sei.

Energieunterstützung

Neben der militärischen Hilfe arbeiten die Behörden daran, Ressourcen zur Stabilisierung des Energiesystems zu mobilisieren.

Für nächste Woche sind Treffen zu neuen „Energiepaketen“ geplant, die die für Reparaturen erforderliche Ausrüstung umfassen werden.

„Dies betrifft auch die Wiederherstellung nach den Angriffen und die dafür erforderliche Ausrüstung. Ich möchte allen danken, die bereits helfen“, fügte der Präsident hinzu.

