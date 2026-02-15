Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine bereitet Sanktionen gegen Russen vor, die den Sport für Kriegszwecke nutzen. Der Erlass wird in Kürze unterzeichnet.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte die Vorbereitung eines neuen Sanktionspakets gegen Russen an, die „den Sport in den Dienst des Krieges stellen“.

Quelle: Ansprache des Präsidenten

Direktes Zitat: „Wir bereiten ein neues Sanktionspaket gegen russische Personen vor, die für den Krieg arbeiten und den Sport in den Dienst des Krieges stellen. Die Dokumente sind bereits vorbereitet.

Dieses ukrainische Sanktionspaket soll ein Signal an andere in der Welt sein – ein Signal, dass man nicht einfach die Augen vor der Unterstützung von Aggressionen verschließen darf. Wenn es Ukrainern bei den Olympischen Spielen verboten wird, auch nur die Opfer der russischen Aggression zu erwähnen, dann ist das eindeutig ein globaler Rückschritt in Sachen Gerechtigkeit.

Wir werden die Gerechtigkeit wiederherstellen. Der Erlass über die Sanktionen wird in Kürze erfolgen.

Vorgeschichte: Der ukrainische Skeletonfahrer Vladyslav Heraskevych wurde bei den Olympischen Spielen 2026 disqualifiziert, nachdem er bei mehreren offiziellen Trainings in einem „Gedenkhelm“ teilgenommen hatte, auf dem 20 ukrainische Sportler abgebildet waren, die durch die russische Aggression ums Leben gekommen waren.

Präsident Wolodymyr Selenskyj zeichnete Heraskevych mit dem Freiheitsorden aus.